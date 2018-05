Afvalophaling Verko verstoord 17 mei 2018

De afvalophaling van intercommunale Verko is gisteren sterk verstoord door de nationale vakbondsactie. Een derde van het personeel legde het werk neer. Dat was merkbaar op verschillende rondes. Verko gaf er de voorkeur aan om prioritair GFT, papier en karton te laten ophalen. Daardoor bleef het huisvuil staan in Berlare, Grembergen en Hamme, en werd er geen PMD ingezameld in Buggenhout. Mogelijk volgen inhaalrondes. Afval dat vrijdagavond nog op de stoep zou staan, moet bij de volgende ophaalbeurt aangeboden worden. (DND)