Afvalophaling belemmerd door staking 28 februari 2018

02u52 0 Dendermonde De afvalinzameling in regio Dendermonde is gisteren niet verlopen zoals het hoort. Aanleiding was de staking en vakbondsbetoging. Die belemmerde de ophaling omdat heel wat werknemers van de ophaaldinest van afvalintercommunale Verko het werk neerlegden.

"De ophaling van papier en karton was verzekerd, maar voor andere fracties konden geplande ophaalrondes niet volledig worden voltooid", zegt Verko-directeur Kris Verwaeren.





"De onderbemanning van de dienst zorgde daarvoor." Er vond geen ophaling van GFT plaats in Berlare, Dendermonde, Hamme, Melle en Wichelen. In Buggenhout, Laarne en Lebbeke bleef het huishoudelijk afval aan de kant staan. En ook de PMD-inzamelrondes in Berlare, Dendermonde, Hamme en Wichelen werden niet uitgevoerd. "We zullen de situatie evalueren om te bekijken of we deze week nog een inhaalronde voor niet-opgehaald afval inlassen", zegt Verwaeren. (DND)