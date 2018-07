Afvalophalers blijven vroeger aan de slag 12 juli 2018

De ophaaldienst van afvalintercommunale Verko blijft ook de komende dagen nog vroeger aan de slag gaan. De afvalophalers starten dezer dagen al om 6 uur 's morgens voor de huis-aan-huis-inzameling van restafval, GFT en papier en karton. De aanhoudende warmte is hiervan de oorzaak. Die maakt de laatste weken buitenwerk minder comfortabel. Daarom beslist Verko om nog zeker tot en met vrijdag 20 juli de afvalophaling om 6 uur 's ochtends, in plaats van de gebruikelijke 7 uur, te laten starten. Het vroegere uur maakt het fysieke werk en de af te leggen afstanden in de koele ochtend verdraaglijker dan de warme middaguren. Inwoners uit het werkingsgebied van Verko, waaronder Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme, moeten daarom hun afval al de avond voordien buiten zetten, zodat het zeker op tijd aan de straatkant staat.





(DND)