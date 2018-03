Afval niet opgehaald door vakbondsactie 02 maart 2018

Op veel plaatsen in de regio werd het afval gisteren niet opgehaald als gevolg van een vakbondsactie bij Verko. 's Ochtends legde personeel van de ophaaldienst het werk neer. "Dit kwam als een verrassing omdat we de avond voordien nog een akkoord bereikten met de vakbonden", zegt voorzitter Dirk Abbeloos. "Een deel van het personeel kon zich echter niet verzoenen met dat akkoord en ging in staking." Oorzaak zijn perikelen rond een werknemer, waartegen de vakbond acties eist. Een andere groep schaart zich achter de bewuste werknemer. Door de staking is gisteren alleen huisvuil in Buggenhout, Dendermonde en Wetteren, PMD in Wichelen en GFT in Hamme opgehaald. De rest bleef staan. De containerparken van Appels en Hamme bleven gesloten. Het is niet duidelijk hoe lang de staking zal duren. (DND)