Aftellen naar Ros Beiaardommegang kan in Photobooth
Nele Dooms

19 april 2019

De Ros Beiaardommegang op 24 mei 2020 komt steeds dichterbij. Aanstaande zaterdag 20 april is het nog exact 400 dagen voor het grootse evenement dat heel Dendermonde in rep en roer zet. Daarom voorziet het Ros Beiaardcomité zaterdag een speciaal initiatief om iedereen te laten mee aftellen. De dag valt samen met de Paashappening en de Eendjesrace van serviceclub Kiwanis op en rond de Grote Markt van Dendermonde en dat brengt traditioneel heel wat volk op de been. Iedereen die aanwezig is, is welkom in een Photobooth op de Grote Markt om mee af te tellen naar de Ros Beiaardommegang. Bezoekers kunnen er zich laten fotograferen met een echte Knaptand of verkleed als nar of stoere ridder voor de lens gaan staan. Deelnemen is gratis.