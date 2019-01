Aftellen naar Ros Beiaardommegang kan echt beginnen Nieuwe website in avant-première tijdens nieuwjaarsreceptie op Grote Markt Nele Dooms

06 januari 2019

13u02 0 Dendermonde Het aftellen naar de Ros Beiaardommegang in Dendermonde kan beginnen. Dat gebeurde zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de stad op de Grote Markt met de lancering van de nieuwe website www.rosbeiaard.be. De komende maanden staan nog tal van activiteiten op het programma in aanloop van de hoogdag voor de Dendermondenaren in mei 2020.

Het is traditie dat het Dendermondse stadsbestuur alle inwoners op de eerste zondag van januari uitnodigt op de Grote Markt voor een nieuwjaarsreceptie. De gelegenheid om elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar bij een lekker glas, kreeg dit jaar een extra dimensie. De receptie stond immers in het teken van de steeds dichter komende Ros Beiaardommegang, op 24 mei 2020.

“De komende jaren wil de nieuwe beleidsploeg de troeven van de stad meer dan ooit uitspelen”, zei burgemeester Piet Buyse in zijn toespraak. “En wat is onze grootste unique selling proposition? Juist, het Ros Beiaard. Dat heeft geen enkele andere stad. Er rest ons nog maar een dik jaar voor de volgende tienjaarlijkse ommegang en we willen nu al iedereen in de stemming brengen.”

2019 moet dan ook echt het jaar in het teken van “aftellen naar de Ros Beiaardommegang in 2020" worden. Het Ros Beiaardcomité voorziet daarom de komende maanden heel wat activiteiten. Een eerste actie betekende een primeur voor Dendermonde. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd in avant-première de nieuwe website www.rosbeiaard.be bekend gemaakt. Alle aanwezige bezoekers konden er kennis mee maken via een groot scherm. Daar werd ook een promofilmpje over de Ros Beiaardommegang op getoond. “Ik heb er zelf met mijn kleinkinderen al vaak naar gekeken”, zegt Buyse. “Zij hebben het Ros Beiaard nog nooit in het echt gezien, maar kijken er nu al naar uit dankzij deze toffe video. Via de nieuwe website kunnen we de ommegang bovendien ook wereldkundig maken. Elke dag zal hij gevoed worden met nieuwe weetjes en extra informatie.”

Vanaf maandag 7 januari kan iedereen terecht op de nieuwe Ros Beiaardsite voor uitgebreide achtergrondinformatie, actuele weetjes en heel wat leuke foto’s en filmpjes. Later dit jaar mogen de Dendermondenaren zich ook nog verwachten aan de publicatie en uitgave van verschillende Ros Beiaardmagazines. Ook een oproep naar kandidaten voor de nieuwe Vier Heemskinderen, vier Dendermondse broers die op de rug van het ros Beiaard mogen tijdens de ommegang, en de bekendmaking van modaliteiten voor de kaartenverkoop van het evenement volgen nog. “Bovendien komen er ook nog een reeks extra Ros Beiaardsouvenirs bij”, zegt Patrick Segers van de Dienst Toerisme en Stadspromotie. “De eerste souvenirs en gadgets zoals stickers, ringmappen, gin en notablokken zijn al sinds november verkrijgbaar. Maar de komende maanden breidt het gamma zeker nog gestaag uit.”

Op donderdag 10 januari zal het exact nog 500 dagen zijn die de Dendermondenaren verwijderen van de volgende Ros Beiaardommegang. Ook die gelegenheid wil het Ros Beiaardcomité niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “Daarom heeft het comité een oproep gelanceerd naar de Dendermondse lagere scholen om deel te nemen aan een symbolische actie op de Grote Markt”, legt Segers uit. “We verwachten donderdagnamiddag een driehonderdtal leerlingen om met een ludieke actie mee het startschot te geven van nog 500 dagen aftellen. Iedereen mag komen kijken.”