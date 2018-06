Afsluiten Franz Courtensstraat stuit op onbegrip HANDELAARS IN WINKELCENTRUM DOOR MAATREGEL MOEILIJK BEREIKBAAR NELE DOOMS

29 juni 2018

02u31 2 Dendermonde De handelaars uit het winkelcentrum zijn boos. Aanleiding is het afsluiten van de Franz Courtensstraat omdat er werken plaatsvinden. Tot eind juli is er geen doorgang mogelijk tussen de Kasteel- en Kerkstraat.

Vlakbij het Administratief Centrum is een aannemer bezig met de heraanleg van het pleintje rond het standbeeld van Franz Courtens. Het project kadert in de uitbouw van een stadswinkel aan het AC en het nieuwe plein moet onder andere aansluiten aan het Justitieplein. Zopas begon de aannemer met aanbrengen van nieuwe verharding en daarvoor is de Franz Courtensstraat voor het AC volledig afgesloten voor het verkeer. Tot eind juli is er geen doorgang mogelijk tussen de Kasteelstraat en de Kerkstraat.





De verkeersmaatregel zet kwaad bloed bij de handelaars uit het winkelcentrum. "Probeer maar eens op de Oude Vest of in de Brusselsestraat te geraken om te winkelen als je aan de zijde van de Kerkstraat in de stad bent", haalt Gino Van der Vreken uit. "Wat je ook probeert, je raakt klem aan de Vlasmarktbrug omdat die eenrichtingsverkeer heeft."





"De enige manier om momenteel vanuit Appels of Oudegem het winkelcentrum in te rijden, is de Noordlaan helemaal afrijden en vervolgens een toegang tot Oude Vest of Brusselsestraat te zoeken", zegt Octave Tecqmenne. "Alleen is de Noordlaan nu al dagelijks één en al verkeersellende en file. Aantrekkelijker om naar het Dendermondse winkelcentrum te komen, wordt het er dus niet op." En dat net met de soldenperiode. "Wat een idee om de winkelkern moeilijk bereikbaar te maken als de solden beginnen en dat voor de hele duur van de koopjesperiode", halen Tinne Van Daele en Kristien Baeckelandt uit. "Dat de aannemer in de Franz Courtensstraat zijn werk moet kunnen doen, daar zijn we het volledig mee eens. Maar de manier van afsluiten en het moment waarop, stemt tot nadenken. Wij zijn hier echt niet mee akkoord." De Dendermondse Handelskern lanceerde tijdens de jongste vergadering van de Raad voor Lokale Economie zelf een oplossing: "Voor de duur dat de Franz Courtensstraat is afgesloten het eenrichtingsverkeer van de Vlasmarktbrug afschaffen en er verkeer in beide richtingen toelaten", klinkt het. "Zo kunnen chauffeurs van de ene kant van de stad toch makkelijker doorsteken naar de winkels in het centrum. Het zou overigens geen slecht idee zijn om dit tweerichtingsverkeer ook toe te passen voor de hele periode dat ook de Grote Markt afgesloten wordt voor het verkeer tijdens de zomermaanden."





Het schepencollege zal de vraag van de middenstanders tijdens haar vergadering bespreken.