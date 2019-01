Afscheid van Luc Dierick als voorzitter van SK Grembergen Nele Dooms

07 januari 2019

15u58 2 Dendermonde Luc Dierick (72) is niet langer voorzitter van voetbalclub SK Grembergen. Na zeven jaar geeft hij de fakkel door aan Bert Mathijssens. Dierick blijft wel actief in het bestuur. “Ik ben vergroeid met de club, dat zeg je niet zomaar vaarwel”, zegt de man, die sinds 1973 deel uitmaakt van de bestuursploeg.

Dierick was voetballer, “maar niet meteen hoogvlieger op dat vlak”, bij de Grembergse voetbalclub toen hij 1972 door de toenmalige voorzitter gevraagd werd om het bestuur van SK te vervoegen. “Hoewel ik zelf geen echt talent was, had ik wel veel interesse in voetbal”, vertelt Dierick. “Ik hapte dan ook toe om toe te treden tot het bestuur. Het was de tijd dat we nog in een klein, oud lokaal van nog geen dertig vierkante meter vergaderden. Rond een kacheltje onder de golfplaten. Wie eerst was, zorgde dat hij naast de kachel zat. De rest zat te bibberen van de kou.”

In al die jaren doorzwom Dierick, samen met de andere bestuursleden heel wat watertjes. Eerst als bestuurslid, vervolgens als secretaris, daarna als ondervoorzitter en tot slot als voorzitter. “Het deed me vooral plezier om de club door de jaren heen te zien groeien”, zegt hij. “Zeven ploegen in competitie hadden we indertijd, ondertussen zijn dat er achttien. En ook de jeugdwerking is gestaag gegroeid en bloeit als nooit tevoren. Meest trots ben ik op de degelijke accommodatie die we in de loop der jaren konden uitbouwen voor SK, met onder andere vernieuwde kleedkamers, nieuwe kantine, extra terreinen en ballenvangers rond de velden.”

Blijft deel van bestuur

Met zijn 72 jaar op de teller vindt Dierick het nu wel eens tijd om het wat rustiger aan te doen. “Als je zelf pal naast de club woont, is er vaak maar één adres als manusje-van-alles”, zegt hij. “Dat is de jongste jaren wat veel geweest. Ik ben al een tijdje over de houdbaarheidsdatum als voorzitter van deze prachtige club. Daarom vond ik het tijd om een stapje opzij te zetten. De overschakeling naar een nieuwe voorzitter gebeurt in de allerbeste verstandhouding en met respect voor elkaar. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Bert Mathijssens alles in goede banen zal leiden. Ik blijf overigens deel uitmaken van het bestuur. Ik ben er dus nog als ze me nodig hebben.”

Erevoorzitter

De voorzittershamer werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de club doorgegeven. Dierick mag zich in de toekomst ‘erevoorzitter’ noemen. De titel werd hem bij wijze van verrassing toegekend door het bestuur van SK Grembergen, als dank voor de jarenlange inzet. “De aanstelling van Matthijssens is trouwens een zeer goede zaak voor SK Grembergen, waar men houdt van continuïteit en standvastigheid”, zegt Maurits De Lentdecker van de Grembergse voetbalclub. “De hele groenwitte familie wenst de nieuwe voorzitter alle mogelijke succes toe en bedankt Luc Dierick voor alle realisaties die gebeurden onder zijn voorzitterschap. Bovendien is een volledige nieuwe equipe samengesteld om de sportieve gang van zaken op te volgen. Onder leiding van Luc Van der Veken werd de sportieve cel gevoelig uitgebreid met oud-spelers en trainers zoals Kris Buydts, Geert Van Moerzeke, Sven Baeyens, André Segers, Patrick Van Damme en Stijn Quintelier. Zij zullen zorgen voor de scouting en constante evaluatie van de spelers met het oog op doorstroming en het volgende seizoen.”