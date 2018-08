Afscheid van café Marquise Nele Dooms

30 augustus 2018

12u20 5 Dendermonde Katrien Verdickt zegt haar leven als cafébazin vaarwel en trekt de deur van café Marquise aan de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode achter zich dicht. Zopas nam ze samen met haar trouwe klanten afscheid.

"Ruim drie jaar geleden nam ik de zaak over", zegt Katrien. "Het is mooi geweest de voorbije periode, maar ook hard werken. Ik heb intens genoten van het leuke contacten met de klanten, maar het is tijd om weer eens iets anders te doen." Voor het afscheid had Verdickt nog een gezellige feestavond gepland. Er waren live optredens van François Van Dijck, Roy Anders en Rita.