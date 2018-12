Afschaffen dienstvrijstelling stadspersoneel op 2 januari zorgt voor discussie Nele Dooms

07 december 2018

14u11 2 Dendermonde De legislatuur mag dan al op zijn einde lopen, dat betekent niet dat er niet meer gediscussieerd wordt tijdens de gemeenteraad in Dendermonde. De afschaffing van de dienstvrijstelling voor stadspersoneel op 2 januari zorgde er voor een pittig debat. Oppositieraadslid Matthias Coppens (Groen) verzette zich tegen de beslissing.

Het initiatief om de dienstvrijstelling af te schaffen kadert binnen de fusie van stadsbestuur met OCMW. Bij het stadspersoneel is het al jaren de gewoonte dat ze op 2 januari niet moeten werken omdat dan de nieuwjaarsreceptie van de stad voor het personeel plaatsvindt. Bij het OCMW gold die gewoonte niet.

“Om de fusie te laten slagen, moeten we alles op één lijn trekken”, zegt de nieuwe algemeen directeur Wouter Van der Vurst. “We proberen daarbij wat te geven en te nemen. Onderhandelingen en overleg met vakbonden en personeel zijn bezig, maar voor een drietal zaken konden we niet wachten tot die rond zijn. We hebben het dan over het Sinterklaasfeest voor personeel, waar vanaf nu ook OCMW-werknemers op welkom zijn, de verlofregeling van 2019 en de afschaffing van de dienstvrijstelling op 2 januari.”

“Die afschaffing wordt ingegeven door een nieuw gegeven dat er voortaan geen nieuwjaarsreceptie meer op tweede nieuwjaarsdag plaatsvindt”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Er is een alternatief concept uitgewerkt voor stads- en OCMW-personeel op een vrijdagavond. Op die manier is het ook niet meer nodig om die dienstvrijstelling te behouden.”

De beslissing werd bij hoogdringendheid aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd, maar daar bleek oppositieraadslid Matthias Coppens het niet mee eens. “Er is volgende week nog een gemeenteraad. Geef ons ten minste de tijd om dit wat grondiger te bekijken. Want de vakbonden hebben degelijke argumenten om hier niet mee akkoord te gaan”, zei hij. “We gaan bij de fusie toch niet alles naar beneden trekken tot de laagste norm.”

Het verweer van Coppens mocht echter niet baten, want het agendapunt werd goedgekeurd. De dienstvrijstelling valt dus weg. Stadspersoneel dat op 2 januari niet wil werken, moet daar voortaan een dag vakantie voor opnemen.