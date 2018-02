Afrekening binnen politiekorps? ALCOHOLCONTROLE DOOR COLLEGA'S: EERST SAFE DAN 1 PROMILLE KOEN BATEN

24 februari 2018

02u48 0 Dendermonde Hoe kan het dat politiecommissaris L.D.B. van Dendermonde bij een screeningtest op alcohol groen-oranje blaast en even later bij een grondigere controle 1 promille in het bloed blijkt te hebben? "Dit lijkt mij een beetje een afrekening binnen het korps", verdedigde advocaat Philippe Ghysbrecht zijn cliënt gisteren in de politierechtbank van Dendermonde.

Politiecommissaris L.D.B. van Dendermonde werd in de nacht van 10 juni 2017 onderworpen aan een alcoholcontrole op de Leopold II laan in Dendermonde. Hij was op weg naar huis na een privébezoek aan vrienden. "De alcoholcontrole kaderde in de BOB-campagne. De beklaagde parkeert zijn auto en even dacht men dat hij zich wou onttrekken aan de controle. Daarna rijdt hij gewoon terug en wordt hij aan een eerste screeningtest onderworpen. Die is niet duidelijk en een meer grondige controle blijkt nodig. Die wacht hij niet af en rijdt naar huis. De politie onderwerpt hem thuis aan een controle. Daar test hij positief en heeft hij 1 promille in het bloed", schetst het Openbaar Ministerie. Het OM vraagt een boete van 1.600 euro en 1 maand rijverbod.





D.B. zelf kwam gisteren niet opdagen in de rechtbank. Zijn advocaat stelt zich toch vragen bij dit dossier. "Mijn cliënt kwam terug van een barbecue toen hij de controle opmerkte. Daar werd hij met het samplingtoestel getest, wat groen-oranje kleurde, in orde dus. De agent spoorde echter aan op een grondigere controle omdat het toestel mogelijk niet naar behoren werkte", zegt advocaat Ghysbrecht. "Mijn cliënt reed iets verder en parkeerde zijn wagen. Daar wachtte hij even, maar kwam niemand meer opdagen, waardoor hij besloot zijn weg verder te zetten richting huis. Met alle gevolgen vandien." Het verhaal verscheen nadien ook uitgebreid in de kranten.





"Mijn cliënt heeft uiteraard een voorbeeldfunctie, daar ga ik mee akkoord. Maar het dossier is zo gedetailleerd en helemaal negatief. Terwijl hij zich toch heel vaak als vrijwilliger inzet om kerkhoven in Appels en Dendermonde schoon te maken. Bovendien gaat hij mee koken met de jeugdbeweging als kookouder. Hij is nu al zwaar gestraft, doet alles met de fiets en draagt geen uniform meer. Er volgt nog een tuchtsanctie, dus het is al zeer zwaar geweest voor hem. Dit lijkt mij een beetje een afrekening binnen het korps", stelt advocaat Philippe Ghysbrecht.





Tuchtsanctie

Korpschef Patrick Feys van Dendermonde zegt dat het absoluut niet om een afrekening gaat binnen het korps. "Wij betreuren natuurlijk wat er gebeurde. Naast de straf in de rechtbank komt er nog een tuchtsanctie, daarover zal de burgemeester beslissen. Maar we zijn vooral blij dat binnenkort een beslissing valt", zegt Feys. De functie van de commissaris staat alleszins niet op het spel. Politierechter Peter D'hondt doet uitspraak op 9 maart.