Advocaat vraagt vrijspraak voor dodelijk ongeval op Sint-Gillislaan 28 februari 2018

02u50 0 Dendermonde Marcel D.S. riskeert een zware straf voor het dodelijk ongeval op 12 december 2015. De man kwam er toen in aanrijding met fietsster Hilde De Vriendt uit Lebbeke, zij overleed ter plaatse. Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van 9 maanden en een geldboete van 7.200 euro. Zijn rijbewijs zal hij ook twee jaar moeten inleveren, en hij zal alle examens moeten afleggen.

Advocaat Philippe Ghysbrecht kon zich maar mateloos vinden in deze straf en ging volop voor de vrijspraak. "Ik val echt bijna letterlijk van mijn stoel als ik deze straf hoor. Het parket en het Openbaar Ministerie hebben in het begin de fout gemaakt om mijn cliënt als dronken te beschouwen. Maar uiteindelijk had hij maar 0,21 promille in zijn bloed, wat zelfs niet eens in de alarmfase ligt", aldus Ghysbrecht. "Bovendien moest mijn cliënt acht dagen na de feiten zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor drie maanden. De twee getuigen die ik al heel lang wilde oproepen mochten eerst niet komen. Ook het rapport van de deskundige, waarin beweerd wordt dat de chauffeur niet voldoende uitweek klopt niet. Hij heeft gewoon zijn baan vervolgd, niet proberen afwijken of inhalen. De vrouw en de vrachtwagen kwamen gelijktijdig de baan op en de aanrijding was niet te vermijden. Ik vraag dus met het volle vertrouwen de vrijspraak", aldus de raadsman.





D.S. zelf was gisteren ook aanwezig in de rechtbank. "Het ging hier om een zeer spijtig ongeval en ben nog steeds onder de indruk. Ik heb intussen alles verkocht en ben gestopt met mijn bedrijf. Ik zag haar niet toen ik plots een krak hoorde. Het is daar een gevaarlijk punt en ondertussen is er nog steeds niets aan veranderd", aldus de beklaagde. De rechtbank zal uitspraak doen op 20 maart. (KBD)