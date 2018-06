Advocaat blijft vrijspraak vragen voor ongeval met uitzonderlijk transport 16 juni 2018

Er is nog steeds geen uitspraak in de zaak van Kyara F., die een zwaar ongeval had op de Mandekensstraat in Dendermonde. Het ongeval dateert intussen al van februari 2016. Bij de vorige behandeling werden de chauffeurs en de voorrijders van het transport verhoord in de rechtbank. Hun verklaringen kwamen grotendeels overeen met de eerste verklaring, maar toch waren er ook enkele tegenstrijdigheden. De advocaat van de beklaagde, vraagt nog steeds de vrijspraak voor het zware ongeval. "Ik ben van mening dat het uitzonderlijke transport zich niet voldoende naar rechts hield. Ook de voorrijders reden volgens mij te ver vooruit waardoor mijn cliënte zich absoluut niet kon verwachten aan zo een gevaarte. Haar snelheid was te hoog op het moment van het ongeval, maar zeker ook niet van die aard dat het uitzonderlijk hoog was. Ik vraag dan ook de vrijspraak", zegt advocaat Alain Legat. De rechter zal uitspraak doen op 28 september. (KBD)