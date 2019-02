Activisme begint bij... de kleerkast: Kraaiennest roept op tot klimaatprotest met T-shirts Nele Dooms

08 februari 2019

Ook voor de gemeentelijke basisschool ‘t Kraaiennest uit Grembergen gaan de vele klimaatacties en -betogingen die de jongste tijd plaatsvinden niet onopgemerkt voor. De school is vast van plan om er haar eigen insteek aan te geven. “Als steun voor de vele klimaatspijbelaars van de middelbare scholen, starten onze kinderen een eigen protestactie voor een beter klimaat op”, zegt juf Nina. “Om solidair te zijn, werd beslist om elke donderdag een zelf opgesmukte en ontworpen, gerecycleerde T-shirt met klimaatslogans op te dragen. We zien het aantal kinderen in onze school die zo’n T-shirt dragen, telkens weer vermeerderen. Maar daar willen we het niet bij laten. Dit kan nog grootser.”

‘t Kraaiennest lanceert daarom een oproep naar andere Dendermondse lagere scholen en hun leerlingen om hun voorbeeld te volgen. “Het zou geweldig zijn als kinderen in alle Dendermondse scholen op donderdag met klimaatslogans op hun T-shirts naar school gaan”, klinkt het. “Zo kan de omvang van deze actie ook buiten onze school groeien en geven we allemaal samen een duidelijk signaal dat het beter moet voor ons klimaat.”