Actievoerders Verko schorten staking op Nele Dooms

18 januari 2019

16u22 0 Dendermonde De stakers van de ophaaldienst bij afvalintercommunale Verko van de regio Dendermonde gaan maandag opnieuw aan de slag. De stakingsactie wordt opgeschort. Maar er dreigen wel nog nieuwe acties. Dat zegt vakbondssecretaris Dirk Van Himste (ACOD).

Van Himste zat vrijdagnamiddag samen met de andere vakbond ACV en militanten. “Bedoeling is een actieplan op te stellen om ons protest verder vorm te geven”, zegt hij. “Het ontslag van vakbondsafgevaardigde Martin Christiaens krijgt zeker een staartje. De staking wordt nu alleen maar even stopgezet om de tijd te hebben verdere acties uit te werken. Tegen het einde van de maand moet daar meer duidelijkheid over zijn. 30 januari en 7 februari, de dag van het vonnis van de arbeidsrechtbank in het proces dat Christiaens tegen Verko aanspande, zijn daarbij cruciale data. We zijn van plan dit groots aan te pakken, omdat het hier om het ontslag van een vakbondsman gaat. Bedoeling is dit nationaal open te trekken.”

Er werd sinds 2 januari gestaakt bij de ophaaldienst van Verko. Een twintigtal werknemers, op een totaal van 165, legde het werk neer om hun vakbondsvertegenwoordiger Martin Christiaens in diens proces tegen Verko te steunen. Daardoor was de afvalophaling in het werkingsgebied van Verko de voorbije weken zwaar verstoord. Christiaens was naar de arbeidsrechtbank getrokken wegens “discriminatie” omdat hij een andere job kreeg toebedeeld van Verko. Op 7 februari doet de rechtbank daar uitspraak over.

Voorbije woensdag werd Christiaens echter ontslagen door de Verko-directie. De stakers zetten hun actie de voorbije dagen voort en waren ook vrijdag nog niet aan het werk. Maar vanaf maandag zullen ze dat dus wel weer doen. In afwachting van toekomstige acties. “Het kan niet dat een vakbondsafgevaardigde ontslagen wordt omdat hij zijn werk deed. De klokkenluider van mistoestanden wordt gestraft in plaats van de werkelijke problematiek aan te pakken”, zegt Van Himste.

Hoewel de staking vrijdag nog bezig was, konden toch alle afvalrondes door de werkwilligen afgewerkt worden. De voorziene ophalingen van papier en karton in Buggenhout, Hamme en Lebbeke gingen door. Er vonden ook twee inhaalrondes plaats, namelijk de GFT-ophaling in Dendermonde en de PMD-ophaling in Hamme.