Achtjarige jongen enkele uren vermist 26 maart 2018

De hulpdiensten hebben vrijdagavond enkele uren gezocht naar een vermiste jongen uit Appels. De zoektocht begon rond 23 uur. Een 8-jarige jongeman was op weekend met de scouts. De leiding merkte plots op dat de 8-jarige vermist was. De lokale politie, brandweer en een helikopter van de federale politie met een warmtecamera werden onmiddellijk ingeschakeld om de jongeman terug op te sporen. De scout zou zijn weggelopen omdat hij heimwee had naar huis en omwille van een moeilijke thuissituatie bij zijn ouders. De scoutsleiding liet weten dat ze elk uur controleren bij hun jongere leden en dat ze onmiddellijk alarm hebben geslagen toen ze zijn verdwijning opmerkten. Rond 1 uur 's nachts kwam dan de melding dat de jongeman veilig en wel was aangekomen bij de buren van zijn ouders. Waar hij al die tijd gezeten heeft, is niet gekend. (KBD)