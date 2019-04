Achtervolging van meer dan 10 kilometer eindigt met crash in Buggenhout, als bij wonder raakt niemand gewond Tijdens de achtervolging gooiden de inzittenden vermoedelijk ook drugs door raam naar buiten Koen Baten

16 april 2019

18u18 49 Dendermonde Een achtervolging door de politie van Dendermonde is dinsdagnamiddag tot een einde gekomen na een crash in een scherpe bocht. Een BMW met daarin drie inzittenden reed rond in de stationsbuurt van Dendermonde toen ze vermoedelijk werden opgemerkt door de politie van Dendermonde. Het voertuig stoof er plots vandoor en voerde gevaarlijke manoeuvres uit. Tijdens de achtervolging werd ook drugs uit het voertuig weggegooid.

Aan het kruispunt met de Vitsstraat en de Kerkstraat in Buggenhout kwam een achtervolging dinsdagnamiddag tot een abrupt einde. In de scherpe bocht daar verloor de bestuurder van een BMW de controle over zijn stuur. Hij botste met een ouder koppel in een Mercedes dat net uit de tegenovergestelde richting kwam gereden. Het koppel raakte gelukkig niet gewond, maar was wel danig onder de indruk van de crash. Hun wagen was volledig vernield door de aanrijding.

Tuin ingelopen

Ook de BMW van de vluchters was total loss. Ze probeerden nog verder te rijden, maar die poging mislukte. De drie inzittenden sprongen uit het voertuig en zetten het op een lopen. Eén van de drie kon snel gevat worden in een tuin van een woning vlakbij. De andere twee inzittenden zijn gevlucht richting het kerkhof, maar konden ook snel ingerekend worden door de politie van Dendermonde. De bewoners waar de dader in de tuin terecht kwam, zijn enorm onder de indruk. “Wij moesten bekomen van wat we net gezien hebben”, klinkt het. “Plots liep er een man in de tuin en werd hij achternagelopen door de politie. In de tuin konden ze hem overmeesteren.” Het is niet duidelijk of hij gewapend was. “Toen hij werd meegenomen door de politie excuseerde hij zich nog ten opzichte van mij, maar ik ben danig onder de indruk”, aldus de vrouw.

Drugs

Tijdens de achtervolging gooiden de inzittenden vermoedelijk verschillende zakjes drugs, onder andere cannabis, naar buiten. Hoeveel de inzittenden net bij zich hadden, is niet geweten. De achtervolging ging onder meer via de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis-Dendermonde, waar zeer hoge snelheden gehaald werden.

Bij de achtervolging werden ook nog heel wat andere gevaarlijke manoeuvres gedaan. Het verkeer was bijzonder druk op het moment van de feiten, maar de bestuurder deed er alles aan om niet gepakt te worden. Getuigen vertellen dat de wagen via het voet- en fietspad reed om aan het drukke verkeer te ontsnappen. Na meer dan tien kilometer kwam er een einde aan de achtervolging, toen de vluchtende wagen tegen de auto van het ouder koppel knaldde. De politie was massaal ter plaatse om de vaststellingen te doen.

Of de inzittenden bekend zijn bij de politie, is op dit moment onduidelijk. Alle drie werden ze meegenomen voor verhoor.