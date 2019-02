Academies zetten deuren open Nele Dooms

20 februari 2019

Met “Tijd voor kunst!” zetten de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) van Dendermonde op zaterdag 23 februari de deuren open. Iedereen is er welkom om van naderbij kennis te maken met de werking van beide academies. “Hoe langer hoe meer groeit het besef dat we moeten inzetten op kunst”, zegt schepen van cultuur Els Verwaeren (N-VA). “En dat kan, zeker in Dendermonde. Daarom geven we iedereen de kans om te komen ontdekken in onze dynamische academies waar jong en oud terecht kan om zijn artistiek talent en creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen.” De deuren staan open van 9.30 tot 13 uur. Bezoekers kunnen vrij lessen muziek of ateliers met beeldende kunst binnen wandelen. Er vinden ook een snelschets-sessie van een soundscape-improvisatie plaats en optredens door leerlingen en leerkrachten in de inkomhal en in de carré artistique. Muren worden bekleed met baalkatoen, livemuziek zorgt voor inspiratie en iedereen kan mee tekenen aan een “gesamtkunstwerk”. De KASK bevindt zich aan de Oude Vest 111 in Dendermonde.