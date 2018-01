Academie en bib zetten poëzieweek op de kaart 23 januari 2018

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) en de bibliotheek van Dendermonde zetten ook dit jaar de Poëzieweek op de kaart.





De muziekacademie bijt de spits af met 'stemmen op de vloer'. Op dinsdag 23 januari om 19 uur nemen de leerlingen het publiek op een poëtische wijze mee naar de wereld van het theater. De leerlingen middelbare graad Verteltheater vertellen, spelen en geven zich bloot in Belgica BiS, aan de Kerkstraat 115.





Op donderdag 25 januari om 12 uur brengt Stijn Vranken een lunchlezing in de mezzanine van de bibliotheek, aan de Kerkstraat 111. Om 18.30 uur volgt een theaterpreformance 'Tussen mijn oren' in Belgica BiS van de leerlingen Verteltheater. Om 20 uur volgt de vertoning 'Het is te laat om te doen alsof' in de bib.





De klas Literaire Creatie brengt op vrijdag 26 januari om 10.30 uur een voorleessessie met dichter Miriam Van Hee. Die vindt plaats in de academie, aan de Kerkstraat 47.





Op maandag 29 januari om 12 uur zal spoken-word artieste Anissa Boujdaini de scholieren die lunchen in het leescafé van de bib animeren met een stevige slampoëtry-sessie.





Info: 052/46.81.00. (DND)