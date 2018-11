Academie brengt verhaal van Zilverschat Nele Dooms

21 november 2018

De leerlingen van de afdeling Woord van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dendermonde brengen het verhaal van “De zilverschat van het begijnhof” tot leven. Het gelijknamige kinderboek werd een paar jaar geleden geschreven. In de hoofdrol spelen katten, die tijdens hun negen levens de geschiedenis van het Sint-Alexiusbegijnhof van Dendermonde en de zilverschat van de Grootjuffer vertellen. De leerlingen van de academie staan voor hun opvoering onder leiding van Woord-leerkracht Herman Verberckmoes. Avontuur, spanning en romantiek zijn verzekerd. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar. De leerlingen spelen op zaterdag 24 november om 11 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de bibliotheek van Dendermonde, aan de Kerkstraat. De toegang is gratis. Info: 052/46.81.00 of via bibliotheek@dendermonde.be.