Abdijschool wordt per opbod verkocht PROVINCIE WIL SITE DIT JAAR NOG OP MARKT BRENGEN NELE DOOMS

02u56 0 Foto Geert De Rycke De Abdijschool in hartje Dendermonde zal dit jaar nog worden verkocht. Dendermonde De Provincie Oost-Vlaanderen wil de site van de vroegere Abdijschool in Dendermonde nog dit jaar verkopen. Het neemt daarvoor een speciale instantie onder de arm, om alles vlot en correct te laten verlopen. De verkoop zal per opbod gebeuren.

De Abdijschool, aan de Oude Vest, is een begrip in Dendermonde. Decennialang zaten jongeren van over heel Vlaanderen er op internaat. Uiteindelijk deed een slinkend leerlingenaantal de Abdijschool de deuren sluiten. In 2000 kocht de provincie Oost-Vlaanderen de schoolgebouwen om er onder andere het Provinciaal Centrum voor Volwassenonderwijs Scheldeland (PCVO) en een jeugdvormingscentrum in onder te brengen.





De deputatie besliste een aantal jaren geleden al om de site van de Abdijschool weer te verkopen. Maar echt concreet werd dat tot nu toe niet. Een groot deel van het gebouw staat echter helemaal leeg. Slechts een klein deel ervan wordt nog gebruikt als vormingscentrum. De voorbije twee jaar deed de vroegere school wel nog dienst als asielcentrum voor minderjarige vluchtelingen. Maar sinds de laatste jongeren er de voorbije zomer vertrokken, staat ook dit deel weer helemaal leeg.





Dit jaar nog op de markt

"Het is nu echt de bedoeling de site te verkopen", zegt gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open Vld). "Het complex is momenteel onderbenut en de provincie dus van weinig dienst. Bovendien hebben we geen plannen om deze eigendom in de toekomst een zinvolle herbestemming te geven. Net daarom is beslist om te verkopen." De provincie wil het complex nog dit jaar op de markt brengen. "Een vorige poging leverde niet zoveel op, daarom willen we het nu anders aanpakken", klinkt het. "We gaan in zee met de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, om het hele verkoopsproces te begeleiden. Zo wordt de procedure meteen correct gevolgd."





De verkoop van de Abdijschool zal per opbod gebeuren. En dus zal de site naar de hoogste bieder gaan. Alle administratieve voorbereidingen lopen momenteel volop om de site zo snel mogelijk op de markt te zetten.





Bruggeman gelooft alvast in het potentieel dat geïnteresseerde kopers in de site, die zich pal in het Dendermondse stadscentrum en winkelhart bevindt, kunnen hebben. "Er zijn heel wat mogelijkheden", zegt ze. "De uiteindelijke koper zal wel met de stad moeten overleggen. Een deel van de site is immers bestemd voor wonen en een ander deel is een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Alleszins is het gebouw geen beschermd monument, zodat er ook zeker mogelijkheden voor verbouwingen en aanpassingen zijn."





Oplossing zoeken

In afwachting van de verkoop zoekt de provincie ondertussen naar een oplossing voor het Provinciaal Centrum voor Volwassenonderwijs Scheldeland (PCVO) dat nu nog in de Abdijschool gehuisvest zit. "We onderzoeken daarvoor verschillende pistes, zodat we zeker tot een degelijke oplossing kunnen komen", aldus Bruggeman.





Wat de verkoop van de site zou moeten opbrengen, is vooralsnog niet duidelijk. De schatter die aangeduid wordt door de provincie, moet de waarde van de Abdijschool nog in kaart brengen.