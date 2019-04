Abdijschool verdwijnt onder sloophamer: Uplace mikt op nieuw complex met 90-tal appartementen en handelszaken Nele Dooms

04 april 2019

16u52 0 Dendermonde De Abdijschool aan de Oude Vest in Dendermonde verdwijnt onder de sloophamer. Het Dendermondse schepencollege heeft Uplace daar zopas een sloopvergunning voor gegeven. De projectontwikkelaar wil in de plaats een nieuwbouw realiseren. Dat moet een complex met een negentigtal appartementen en handelszaken worden.

Projectontwikkelaar Uplace slaagde er in om in de zomer van 2018 de vroegere Abdijschool en bijhorende site van ruim 6.000 vierkante meter tussen Oude Vest en Dijkstraat te verwerven. De provincie had die te koop gezet. Meer dan vijftig jaar deden de gebouwen dienst als een onderwijsinstelling met internaat. Recenter deed het complex nog dienst als asielcentrum voor minderjarige vluchtelingen. Het gebouw bepaalt voor velen mee het uitzicht van het stadscentrum. Maar met een centrale ligging in het winkelhart van de stad, heeft de site heel wat potentieel.

De voorbije maanden hebben we alle opties voor de herontwikkeling van de site onderzocht. Daaruit blijkt dat een nieuwbouw de beste optie is. Lies De Smedt

Nieuwbouw is beste optie

Uplace zet nu, sinds de aankoop, een eerste stap richting een volledige opwaardering van de site. Een eerste vergunning daarvoor heeft de ontwikkelaar op zak: die van de sloop. Van de huidige Abdijschool zal in de toekomst dus niets meer te zien zijn. “De voorbije maanden hebben we alle opties voor de herontwikkeling van de site onderzocht, van renovatie tot nieuwbouw”, zegt Lies De Smedt, woordvoerder van Uplace. “Daaruit blijkt dat een nieuwbouw de beste optie is. Een precieze timing van de sloopwerken is nog niet bekend, maar zal in nauw overleg met de stad worden opgesteld. Een effectieve afbraak van het schoolgebouw is dus zeker nog niet voor meteen.”

Uplace wil eerst focussen op het ontwerp van de nieuwbouw, in samenspraak met het stadsbestuur. Op basis van een architectuurwedstrijd, is het Architectenbureau OYO uit Gent al gekozen om het nieuwbouwproject vorm te geven. Uplace voorziet de bouw van een negentigtal hedendaagse appartementen en op het gelijkvloers ruimte voor enkele handelszaken. “Met ons residentieel project in het historische centrum van Dendermonde, naast de basiliek, de abdij en de aanpalende abdijtuin, willen we volop bijdragen aan de dynamische kern en toekomst van de stad”, zegt De Smedt.

Opendeur

De projectontwikkelaar is wel van plan om de Abdijschool voor de sloophamer komt nog een laatste keer open te stellen voor het publiek. De voorbije maanden deed het gebouw, ook al was het al verkocht aan Uplace, ook nog dienst voor Dendermonde. Zo konden politie en brandweer er oefeningen organiseren. Fedasil kwam in het internaat nog materiaal recupereren voor haar opvangcentra. “We zijn blij dat een verlaten gebouw op die manier kan bijdragen aan maatschappelijke projecten”, zegt De Smedt. “In het kader van de afbraakwerken en de planning daarvan zullen we trouwens zeker in overleg gaan met de directe omwonenden.”