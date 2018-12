Abdijschool 2.0 zorgt voor blij weerzien met jonge asielzoekers Nele Dooms

Dag op dag drie jaar nadat in Dendermonde de eerste asielzoekers arriveerden in de vroegere Abdijschool in hartje stad, vond zaterdag een reünie plaats. De Abdijschool deed anderhalf jaar dienst als opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Ruim honderd jongeren vonden er zo onderdak, nadat ze in hun land gevlucht waren voor oorlog. “De opvang lokte toen ook heel wat spontane initiatieven van burgers en verenigingen uit, met onder andere ontspanningsactiviteiten en onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers. Er zijn in de Abdijschool echte vriendschappen ontstaan tussen asielzoekers en vrijwilligers. Daarom leek het ons een leuk idee om de Abdijschool, gesloten sinds juli 2017, weer eens tot leven te brengen met een grote reünie.” De bijeenkomst kon op meer dan negentig deelnemers rekenen. Vroegere medewerkers, vrijwilligers en ex-bewoners genoten van het weerzien in de basisschool De Toverboon in Sint-Gillis. Ze waren elkaar duidelijk nog niet vergeten.