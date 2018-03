Aanvraag voor nieuwe windturbine Hoogveld 09 maart 2018

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe aanvraag voor de bouw en exploitatie van een windturbine gekregen. W-kracht zou het project willen realiseren op het industrieterrein Hoogveld, aan de Wissenstraat 24 in Dendermonde. Het stadsbestuur moet hierover advies geven. Het Hoogveld telt momenteel al verschillende windmolens. Recent werd nog een vergunning verleend voor een turbine op het terrein van Transport Verbeken, midden op het industieterrein.





De nieuwe aanvraag voor de Wissenstraat ligt momenteel ter inzage, tot en met 30 maart. Geïnteresseerden kunnen terecht bij het loket Omgevingsvergunning in het Administratief Centrum, aan de Franz Courtensstraat. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen omwonenden opmerkingen en bezwaren indienen, per brief of via www.omgevingsloket.be. Om iedereen zo goed mogelijk te informeren, plant het stadsbestuur een informatievergadering over de aanvraag. Die vindt plaats op 14 maart om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Technisch Centrum, aan het Hoogveld 28 in Dendermonde. (DND)