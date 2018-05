Aantal treinreizigers in de lift 28 mei 2018

Het aantal reizigers dat de trein neemt in Dendermonde, zit in de lift. Dat blijkt uit het antwoord van minister Bellot op een vraag hierover van volksvertegenwoordiger en schepen Leen Dierick (CD&V) uit Dendermonde. "Het station van Dendermonde is een belangrijke vertrekplaats voor vele treinreizigers uit Dendermonde en de hele regio", zegt ze. "Er zijn bovendien plannen voor een heraanleg van de stationsomgeving. Het is daarom nuttig om recente cijfers van reizigersaantallen te hebben." In 2013 bedroeg het aantal instappende treinreizigers in Dendermonde gemiddeld nog zo'n 6.102 op weekdagen. Op zaterdag en zondagen waren dat er respectievelijk 1.069 en 960. In 2016 waren dat er 5.748 op weekdagen, 1.221 op zaterdag en 1.149 op zondag. Ten opzichte van 2012 is er zelfs een stijging van ongeveer 3 procent. (DND)