Aanpassing voor Hondstraat Nele Dooms

21 juli 2018

De Hondstraat in Sint-Gillis-Dendermonde krijgt een aanpassing. Op een paar uitzonderingen na mogen gebruikers er niet meer in via de Smisstraat, maar alleen via de Torrestraat.

De voetweg loopt van de Torrestraat naar de Smisstraat, voor een groot deel parallel met de Smisstraat aan de achterzijde van woonpercelen. De gemeenteraad gaf positief advies voor een gedeeltelijke verlegging van deze voetweg. De voetweg van één meter wordt ter hoogte van de Smisstraat verlegt naar de rand van het woningperceel van Smisstraat 43. Eén meter is de wettelijke breedte. Dit betekent dat enkel verkeer met maximale breedte van één meter deze voetweg mag gebruiken, behalve bewoners van de Hondstraat 37 die een private uitweg hebben over dit perceel. Andere voertuigen zoals bijvoorbeeld quads, auto’s, tractors en menkarren, die percelen willen bereiken achter de Smisstraat, moeten omrijden via de Torrestraat.