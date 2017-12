Aannemer gevonden voor verhuis IBO 02u38 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde heeft een aannemer gevonden en aangeduid om de verbouwingswerken in gemeenteschool De Schakel uit te voeren.

In de lokalen aan de Kloosterstraat zal de buitenschoolse kinderopvang geherlocaliseerd worden. De kinderopvang bevindt zich nu aan de Sint-Ursmarusstraat, maar dat gebouw is versleten. Het stadsbestuur besliste daarom om het initiatief te verhuizen. Daarvoor zullen vier leegstaande lokalen van de kleuterafdeling van de gemeenteschool verbouwd worden. Het moet een complex worden met inkom en onthaal, EHBO-lokaal en speel- en verblijfruimtes.





"Hiervoor moeten de ruimten volledig gestript worden met daarna een vernieuwing van technieken, isoleren van vloeren en het vernieuwen van schrijnwerk", zegt schepen van gebouwen Leen Dierick (CD&V).





"Er komt ook een deel nieuwbouw bij als uitbreiding, met een refter, personeelsruimte en keuken." Het project zal 480.000 euro kosten. Nu de aannemer is aangeduid, kunnen de werken binnenkort starten. Bedoeling is dat de verhuis in 2018 plaatsvindt. (DND)