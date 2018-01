Aannemer gevonden voor sloop garage Covelo 27 januari 2018

03u21 0 Dendermonde Sociale Bouwmaatschappij Volkswelzijn van Dendermonde heeft een aannemer gevonden om de sloopwerken van de vervallen garage Covelo uit te voeren.

De garage bevindt zich op de hoek van de Varenbergstraat en de Oudegemsebaan en is al jaren een kankerplek in Oudegem. Het gebouw staat al jaren leeg en daardoor is de verkrotting toegeslagen. Volkswelzijn wil het complex afbreken en in de plaats een wooncomplex met seniorenwoningen voor 65-plussers realiseren. Normaal gezien moet een nieuwbouw onderdak bieden aan een veertiental appartementen, met één en twee slaapkamers. Via een openbare aanbesteding werd nu de firma Peter Van de Velde bvba uit Wichelen gevonden voor de sloop. Het gebouw gaat zo snel mogelijk tegen de grond. "Dit is alweer een grote stap om van deze site, die nu onveilig en lelijk is, iets mooiers te maken", zegt Tom Bogman, voorzitter van Volkswelzijn. "We hopen zo snel mogelijk te kunnen starten met de nieuwbouw. Maar dat zal, gezien alle nodige procedures, ten vroegste eind 2018 zijn." (DND)