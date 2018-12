Aandacht voor betere bereikbaarheid stad tijdens eindejaarsperiode Nele Dooms

07 december 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde levert enkele inspanningen om het stadscentrum tijdens de eindejaarsperiode en de solden beter bereikbaar te maken. Zo worden er voor de kerstmarkt op zondag 9 december extra fietsenstallingen geplaatst. Die zijn te vinden op de Oude Vest ter hoogte van het kruispunt met Sint-Jacobstraat, aan de bibliotheek, aan het Franz Courtenspleintje en in Brusselsestraat ter hoogte van de rotonde met LeopoldII-Laan. Voor wie toch met de wagen naar de stad komt, is er extra parkeerplaats beschikbaar. Tijdens de koopzondagen van 9 en 16 december is de parking van Delhaize, aan de Oude Vest, toegankelijk van 12 tot 20 uur. Het stadsbestuur moedigt bezoekers aan om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. Eindejaars- en soldenshoppers kunnen zich vanaf deze maand tot en met 14 januari gratis verplaatsen met de bus, binnen het grondgebied Dendermonde. Wie hiervan gebruik wil maken, moet bij het opstappen van de bus gewoon een nulbiljet aan de buschauffeur vragen.