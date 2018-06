Aan de slag met smartphone 05 juni 2018

Vormingplus Waas en Dender organiseert op woensdag 6 juni een workshop "Aan de slag met je Android smartphone of Iphone van Apple". Deelnemers krijgen uitleg over de apps om een tekst te schrijven, te surfen, te fotograferen, de treinuren op te zoeken of naar muziek te luisteren. Er is ook ruimte om samen enkele apps te installeren. Aanwezigen krijgen ook tips om efficiënter te werken en oefenen de vingerbeweging in. De workshop richt zich naar beginners en focust op het aanleren van de basisvaardigheden. In de voormiddag, van 9 tot 12.30 uur, komen Android-tablets of smartphones aan de beurt. In de namiddag, van 13.30 tot 16 uur, is het de beurt aan gebruikers van Ipad of Iphone van Apple. Deelnemen kost 6 euro. Geïnteresseerden kunnen terecht in de bib van Dendermonde, aan de Kerkstraat. Info: waas-en-dender@vormingplus.be of 03/775.44.84. (DND)