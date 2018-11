Aan de slag met smartphone of tablet met Android Geert De Rycke

05 november 2018

Lokaal dienstencentrum ‘t Plein is gestart met een 5 lessenreeks ‘hoe werken met een smartphone of tablet met Android’

Deze workshop is voor beginners en focust op het aanleren van de basisvaardigheden.

Deelnemers krijgen uitleg over het aan- en uitzetten van de smartphone of tablet, apps installeren, werken met apps, e-mail instellen en nog veel meer. “We geven vooral tips om efficiënter te werken met je smartphone of tablet” zegt lesgeefster, Christine Moortgat.

Door het enorme succes en het grote aantal inschrijvingen op de wachtlijst zal de cursus in 2019 een aantal keer herhaald worden. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds inschrijven op de reservelijst: ldc.plein@ocmw.dendermonde.be

(Deze minireeks is niet geschikt voor gebruikers van een iPad of iPhone van Apple.)