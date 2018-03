Aan de slag met kruiden 29 maart 2018

Lokaal dienstencentrum Zilverpand van Dendermonde organiseert op donderdag 29 maart een infonamiddag rond "Aan de slag met de kruiden uit onze keuken". Veel van de alledaagse keukenkruiden hebben immers meer in hun mars dan enkel het op smaak brengen van voeding. Vaak zijn zij ook natuurlijke gezondheidsmiddeltjes of nuttig op een andere manier. Een deskundige komt daar alles over vertellen. De voordracht begint om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de polyvalente zaal van het Zilverpand, aan de Nieuwburcht in Dendermonde. De toegang bedraagt 3 euro. Info: LDC.Zilverpand@ocmw.dendermonde.be. (DND)