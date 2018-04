Aa Ballen serveren stoofvlees 12 april 2018

De Aa Ballen van KSA Sint-Arnout van Sint-Gillis-Dendermonde, dat zijn de oud-leiding van de jeugdbeweging, organiseren op zondag 15 april een eetfestijn. Op het menu staan 'frieten mè stoverij' à volonté. Volwassenen betalen 11 euro, kinderen 6 euro. Een verwenkoffie kost 4 euro. Smullen kan van 11.30 tot 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in De Schuur van Jeugd Zonder Dak, aan de Torrestraat in Sint-Gillis. Iedereen is welkom. Info: 0476/36.16.25. (DND)