92-jarige vrouw licht staatskas voor miljoenen op: 3,7 miljoen euro verbeurd verklaard Jeffrey Dujardin

16 januari 2019

13u13 15 Dendermonde Een 92-jarige vrouw uit Dendermonde heeft in het Gentse hof van beroep een gevangenisstraf van 16 maanden met uitstel gekregen en 600.000 euro boete. Daarnaast werd ook een bedrag van maar liefst 3,7 miljoen euro verbeurd verklaard. Betty W. wordt gezien als het brein achter jarenlange belastingfraude. In eerste aanleg kreeg W. 16 maanden cel, waarvan 6 maanden effectief, dezelfde boete en een verbeurdverklaring van 2,4 miljoen.

Betty W. zou volgens het parket ruim veertig jaar geleden begonnen zijn met belastingen te ontduiken. Dat deed ze op een zeer gewiekste manier. “We kunnen zeker stellen dat ze niet naïef of onwetend is”, zei de procureur-generaal in beroep. “Zij had de touwtjes in handen en was de initiatiefneemster, ze ging samen met haar zoon actief op zoek naar offshore structuren. De zoon had zelfs een brief geschreven naar een Zwitserse bankier, waarin hij duidelijk vroeg hoe belastingen te ontwijken. W. is zeer maniakaal bezig met haar geld, ze ziet zichzelf als een superbelegster.“

12,35 miljoen euro

Uiteindelijk kwam de fraude aan het licht door het lek bij de Zwitserse bank HSBC, waardoor de belastingen plots wisten dat de vrouw haar geld op buitenlandse rekeningen geparkeerd had. In 2014 werd er een bedrag van maar liefst 12,35 miljoen euro van een Luxemburgse rekening in beslag genomen. Daarnaast had ze ook geen successierechten betaald op het bedrag dat ze geërfd had van haar man.

Het parket vervolgde haar voor witwassen, niet-aangifte van roerende inkomsten (fiscale fraude), niet-aangifte van nalatenschap en niet-aangifte van buitenlandse rekeningen. “We konden teruggaan tot 1953, het verschil tussen het aangegeven inkomen en het buitenlands vermogen was enorm”, zei de procureur-generaal. “Er was een actieve zoektocht via briefwisseling en reizen naar Panama. Als zij niet veroordeeld wordt, vragen wij ons af hoe we ooit nog zo’n dossier moeten brengen voor de rechter. Deze zaak doet me denken aan Romeins theaterstuk, over een pot met goud. Zij is de vrek die haar pot verstopt voor iedereen, zonder haar gouden munten heeft ze geen leven meer. Ze kan geen eurocent missen.”

Beleggen en herbeleggen

Haar advocaat vroeg de vrijspraak in beroep, “Het is niet omdat er indirect bewijs is, dat er aan de oorsprong illegale activiteiten liggen. Hoe kan iemand zoals haar een dergelijk kapitaal opbouwen? Beleggen en herbeleggen, meer is dit niet.”



In beroep kreeg ze een lichtere celstraf, ze heeft 16 maanden cel met uitstel gekregen. In eerste aanleg kreeg ze 16 maanden cel waarvan 6 maanden effectief waren. Maar de verbeurdverklaring is zwaarder geworden. In totaal werd er 3.716.018 euro verbeurd verklaard, 1,3 miljoen meer dan in eerste aanleg.

Hetzelfde verhaal voor haar 62-jarige zoon, die mee profiteerde van de fraude. Hij heeft in beroep 8 maanden cel met uitstel gekregen en een 240.000 euro boete, in eerste aanleg kreeg hij 8 acht maanden cel waarvan de helft effectief was. Daarnaast werd er bij hem in beroep 408.795 euro verbeurd verklaard.