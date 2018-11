91-jarige vrouw riskeert miljoenen te verliezen en celstraf in beroep na miljoenenfraude Jeffrey Dujardin

23 november 2018

17u07 0 Dendermonde Een 91-jarige vrouw uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde moest zich voor het Gentse hof van beroep verantwoorden voor miljoenenfraude. Ze wordt beschuldigd van witwassen, fiscale fraude en het niet aangeven van miljoenen op buitenlandse rekeningen. In eerste aanleg kreeg de vrouw 16 maanden cel, waarvan 10 maanden met uitstel. Er werd ook een bedrag van 2,4 miljoen euro verbeurd verklaard, op een totaal bedrag van 12,3 miljoen euro dat in beslag genomen werd op een Luxemburgse rekening.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen vervolgde de vrouw en haar zoon voor zwart geld dat ze achterhielden in Luxemburg. De fraude zelf zou 40 jaar geleden al gestart zijn, maar het parket nam in 2014 een bedrag van 12,3 miljoen euro in beslag op een Luxemburgse rekening op naam van een Panamese offshore-vennootschap, met de 91-jarige vrouw uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde als begunstigde. Ook een bedrag van 350.000 euro op een Luxemburgse rekening op naam van haar 61-jarige zoon uit Hamme werd in beslag genomen.

Meesterbrein

De 91-jarige vrouw was “het meesterbrein achter de fraude”, oordeelde de rechtbank in eerste aanleg. “Ze heeft jarenlang en systematisch fiscale fraude gepleegd en trachtte het geld op allerlei manieren te verbergen, ook via de Panamese constructie. De vrouw kreeg in eerste aanleg 16 maanden cel, waarvan 10 maanden met uitstel, en een geldboete van 600.000 euro. Haar zoon werd veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en 240.000 euro boete. De vrouw en haar zoon gingen in beroep.

De procureur-generaal in beroep ging akkoord met de veroordelingen maar wou een hoger bedrag laten verbeurd verklaren, ”Wij willen 38 procent terug van het fiscaal verjaarde kapitaal.” In eerste aanleg werd een bedrag van 2,4 miljoen verbeurd verklaard, het openbaar ministerie wil dit hoger zien. “Er is geen enkele plausibele uitleg voor de herkomst van dergelijke kapitaal. Zij had de touwtje in handen en zij ging actief met haar zoon op zoek naar offshore-constructies. Ze vloog zelf met haar zoon naar Panama om één en ander te regelen.”

Vrek met pot goud

De advocaat van de negentiger vroeg de opschorting in beroep, “Ze heeft haar kapitaal vergaard door te beleggen en herbeleggen”, gaf hij als verklaring in beroep.

Het geld zou afkomstig geweest zijn van het familiale textielbedrijf, dat in 1960 gesloten werd maar in de jaren 50 meer dan 300 werknemers had. Het dossier wordt als een voorbeeldzaak beschouwd, waarbij de overheid jacht kan maken op oud zwart geld dat nooit werd geregulariseerd. “Als zij niet veroordeeld wordt, vragen wij ons af hoe we ooit nog zo’n dossier moeten brengen voor de rechter”, zei de procureur-generaal in beroep.

“Het doet me denken aan Romeins theaterstuk, over een vrek met een pot goud. Ze verstopt haar pot voor iedereen, want zonder haar gouden munten heeft ze geen leven meer. Zo is zij ook, ze kan geen eurocent missen.” De uitspraak zal op 19 december gebeuren.