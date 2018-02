90-jarige fraudeur heeft nog geen cent terugbetaald 10 februari 2018

02u57 2 Dendermonde De 90-jarige zakenvrouw en haar 60-jarige zoon uit Hamme die beschuldigd worden van het witwassen van meer dan 12 miljoen euro hebben nog niets terugbetaald aan de fiscus. De kans om er met een minnelijke schikking vanaf te komen, is nu definitief verkeken.

Decennialang verdween het geld van de zakenfamilie op buitenlandse rekeningen, waar ze aan het zicht van de belastingdienst werden onttrokken. 12,3 miljoen euro werd in 2014 al in beslag genomen op een Luxemburgse rekening, op naam van een Panamees vennootschap die gerund werd door de vrouw. Haar zoon had 350.00 euro staan op een Luxemburgse rekening. De 90-jarige weduwe liet altijd uitschijnen dat ze zich van geen kwaad bewust was, maar gaf nu wel schriftelijk toe dat ze de begunstigde is van de rekening.





De fraudezaak sleepte lang aan omdat het parket met de beklaagden onderhandelde over een minnelijke schikking, maar voor die tot stand kan komen moet de zakenvrouw eerst haar fiscale achterstand regulariseren. Dat weigerde ze, dus kwam de zaak voor de rechter. "We hebben gesproken met de advocaten van de vennootschap in Panama, maar we zitten vast omdat zij de rekening niet opnieuw activeren. Ze weigeren te accepteren dat de 90-jarige vrouw de eigenaar is", duidt advocaat Michel Maus. "We hebben hemel en aarde bewogen, maar het lukt niet om het geld vrij te krijgen. Wat moeten we nu doen? Naar Panama vliegen?"





De rechtbank wil niet nog meer tijd verspillen aan de zaak en velt op 9 maart een vonnis. De vrouw riskeert een celstraf met uitstel van 18 maanden en een boete van 600.000 euro. Voor haar zoon vorderde het parket een jaar cel met uitstel en een boete van 240.000 euro. (WSG)