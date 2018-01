90-jarige die miljoenen witwaste voor rechter 02u33 0 Dendermonde Een 90-jarige zakenvrouw die decennialang bijna 13 miljoen euro achterhield voor de fiscus op buitenlandse rekeningen, komt er toch niet van af met een minnelijke schikking. Omdat de vrouw tot nog toe weigert om zelfs één eurocent te betalen, kwam de zaak gisteren voor de correctionele rechter. "Ik stel me vragen bij haar geestesgezondheid", zei haar advocaat.

De vrouw liet altijd uitschijnen dat ze zich van geen kwaad bewust was en dat ze enkel te goeder trouw handelde, maar volgens het Openbaar Ministerie heeft ze de touwtjes strak in handen. "Ze heeft haar zwart vermogen verborgen en is samen met haar zoon op zoek gegaan naar offshoreconstructies in Panama in 2003. Dat was geen toeristische uitstap", klinkt het.





Ook zoon voor de rechter

Ook haar zoon, die onder andere een brief zou geschreven hebben aan een Zwitserse bankier waarin hij interesse toonde in de Bahama's als belastingparadijs, staat terecht. "Maar een effectieve gevangenisstraf is niet aangewezen, zeker niet voor mevrouw", aldus de procureur, die geen hoop meer heeft op een succesvolle minnelijke schikking. De vrouw riskeert een gevangenisstraf met uitstel van 18 maanden en een boete van 600.000 euro, voor de zoon vorderde het Openbaar Ministerie een celstraf van een jaar met uitstel en een boete van 240.000 euro.





Het parket raamt het vermogensvoordeel van de vrouw op maar liefst 12.350.902 euro en wil dat bedrag verbeurd laten verklaren. Mocht ze de fiscus alsnog betalen om haar fiscale achterstand te regulariseren, dan wordt slechts een derde daarvan verbeurd verklaard.





"Focus ligt enkel op hen"

De advocaat van de beklaagden wil het dossier vooral nuanceren. "Zo geslepen en gewiekst zijn ze niet. De reis naar Panama werd hen ingefluisterd", beweerde hij. "Hier ligt ook enkel de focus op hen, en niet op de bank of de adviseurs die met de ideeën kwamen. De vraag is ook of de vrouw wel ten volle beseft wat er aan het gebeuren is, want ik stel me vragen bij haar geestesgezondheid. Dat kan de reden zijn voor haar laakbare houding tijdens het proces. Mocht ze hier zijn dan zou ze van haar oren maken en zeggen dat we allemaal prutsers zijn."





De zaak is gisteren uitgesteld naar 9 februari omdat er volgens de rechtbank toch nog ernstige initiatieven genomen werden om de fiscale achterstand terug te betalen. (WSG)