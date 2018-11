75-jarigen blazen verzamelen in Hof ter Velden Nele Dooms

22 november 2018

Voor de 75-jarigen uit Baasrode heeft een reünie plaatsgevonden. De leeftijdsgenoten bliezen verzamelen in feestzaal Hof ter Velden. Een veertigtal feestvierders tekenden present. Zij konden genieten van een lekkere maaltijd. Er was ook de nodige muziek om de benen te strekken. Naast dansen was er ook veel tijd om herinneringen op te halen aan vervlogen jaren en bij te praten met elkaar.