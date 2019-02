75-jarige vrouw krijgt zware straf nadat ze dronken achter stuur zat Koen Baten

26 februari 2019

11u53 0 Dendermonde De 75-jarige Jeannine C. is door de politierechtbank in Dendermonde zwaar gestraft voor bijzonder ernstige feiten. De vrouw werd op 19 februari vorig jaar dronken betrapt achter het stuur nadat ze een politiecontrole ontweek en kon tegengehouden worden na een achtervolging.

“De feiten waren bijzonder hallucinant. Er was een politiecontrole aan de gang en de vrouw bleef aan eenzelfde snelheid rijden", aldus het Openbaar Ministerie. “Hierbij reed ze bijna een agent omver en reed ze gewoon verder door", klinkt het. De politie zette de achtervolging in en kon de 75-jarige vrouw klem rijden. De vrouw kon nog amper op haar benen staan en was zichtbaar dronken op het moment van de feiten. Haar rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. Toen ze het rijbewijs wilde gaan halen bij de politie was ze opnieuw dronken. “Na die feiten heeft mijn cliënt wel een klik gemaakt en is ze gestopt met drinken. Ze kwam ook ten val waardoor ze niet meer met de wagen rijdt op dit moment", klinkt het.

De politierechtbank oordeelde echter dat een zware straf nog steeds van toepassing was. Ze kreeg een geldboete opgelegd van 2.000 euro en een rijverbod van drie maanden met alle examens. Het voertuig wordt ook een tijdje aan de klem gelegd zolang het rijverbod loopt. Daarnaast moet de vrouw zich ook nog laten testen bij een dokter om te zien of ze ooit nog rijgeschikt kan bevonden worden.