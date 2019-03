700 rozen uitgedeeld voor internationale vrouwendag Koen Baten

08 maart 2019

12u22 2 Dendermonde Vrouwenmaatschappij Zonta Dendermonde, die zich inzet om het statuut van vrouwen te verbeteren, heeft in het AZ Sint-Blasiusziekenhuis 700 rozen uitgedeeld naar aanleiding van internationale vrouwendag. “Hiermee willen wij de vrouwen in de kijker zetten”, aldus voorzitster Krista Rampelberg.

Het is niet de eerste keer dat de maatschappij rozen uitdeelt. Vorig jaar deelde ze in verschillende woonzorgcentra ook al rozen uit. “Dit jaar kiezen we voor het ziekenhuis. We delen rozen uit aan vrouwelijke patiënten, bezoekers en personeelsleden. Zo bereiken we heel veel mensen meteen en benadrukken we het belang van vrouwenrechten”, klinkt het.

Waarom ze kiezen voor rozen is eenvoudig. 1908 was de roos het symbool van de eerste vrouwelijke stakingsdag. Sindsdien staat voor Zonta de roos symbool voor vrouwelijke solidariteit. “Wij hopen hiermee een belangrijk signaal te geven”, besluit Krista.