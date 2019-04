69ste Bloemencorso wordt grootser dan ooit: Recordaantal van vijftien bloemenwagens in stoet Nele Dooms

04 april 2019

12u24 0 Dendermonde De jaarlijkse Bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde wordt in september grootser dan ooit. Een recordaantal van liefst vijftien bloemenwagens zullen te zien zijn. Dat is nooit eerder gebeurd. “De wagenbouwers staan dit jaar centraal”, klinkt het bij het corsocomité. “We gaan alles op alles zetten om hen maximaal te ondersteunen, zodat het ook op kwalitatief vlak een topjaar wordt.”

Negen bloemenwagens. Dat was volgens het reglement van de Bloemencorso in Sint-Gillis altijd al het maximum geweest. Een paar jaar geleden waren het er, door plots afhaken van enkele groepen tegelijk, zelfs minder en sprong het corsocomité zelf bij om voor wat extra wagens te zorgen en zo een volwaardige stoet uit te bouwen. Maar die stoet groeit dit jaar naar ongekende proporties. “We kunnen het zelf bijna niet geloven, maar we staan voor een unicum”, zegt voorzitter Dieter Mannaert. “Er zijn zoveel groepen, dat we ze zelfs in vier categorieën gaan onderverdelen.”

Het huidige succes van de Corso dankt het comité vooral aan de doorstroming van de jeugd. “Onze bloemenstoet is tegenwoordig geen verhaal meer van ‘oude mensen’. Er is weer een hipper imago”, zegt Mannaert. “Jongeren van onder andere KSA en Zenith doen gezwind mee en offeren zelfs hun zomervakantie op om een eigen bloemenwagen te maken. We zetten al een aantal jaar in op kinder- en jeugdwagens en dat zorgt voor doorstroming naar de grotere wagens. Dat de wagenbouwers sinds kort terecht kunnen in een deftige loods aan het Hoogveld speelt ook een rol. Het nodigt daar uit om volk uit te nodigen om te zien hoe dat werkt zo’n wagen maken. Bezoekers krijgen de smaak te pakken en sluiten zich aan. Zo is er steeds meer volk bezig met de Corso.”

Minder animatie

Voor het corsocomité zelf betekent de komende recordeditie wel puzzelen met beschikbaar budget. “Aan de financiële ondersteuning van de wagenbouwers zelf wordt absoluut niet geraakt”, zeg schatbewaarder Frankie Van Beveren. “Maar we passen wel de animatie in de stoet tussen de wagens aan. Streetacts en special acts zullen er dit jaar wat minder zijn. De nadruk zal ten volle op de bloemenwagens liggen. Per slot van rekening is het toch ook daarvoor dat het publiek in de eerste plaats komt. Voor de animatie die er wel nog is, zullen we in de eerste plaats beroep doen op Dendermonds talent. Dansgroepen blijven van de partij.”

Inzetten op kindercorso

Het publiek zal in september kennismaken met twee jeugdwagens, vijf bloemenwagens en acht corsowagens. Er zal ook weer een kindercorso zijn. “Daarvoor willen we het aantal deelnemers wel nog naar omhoog”, zegt Mannaert. “Momenteel merken we dat geïnteresseerde kinderen zich vaak laten afschrikken omdat ze zich er niet baas over zien om de basis van een bloemenwagentje klaar te krijgen. Ons technisch bouwteam zal daarom zelf lassen en techniek uitvoeren om onderstellen te voorzien. Ook figuurtjes in het thema muziek zullen voorhanden zijn, zodat enthousiaste kinderen zich enkel moeten focussen op het bebloemen zelf.

Omdat het Corsocomité alles op alles wil zetten om de wagenbouwers zoveel mogelijk te ondersteunen, gebeurt alles in overleg met hen. “Bedoeling is de groepen te helpen om zo kwalitatief mogelijke bloemenwagens te verkrijgen. We hebben tips klaar voor wie ze nodig heeft om bijvoorbeeld stroomgroepen, wielen en kabels weg te werken, figuren uit bloemen te knippen, wagens manueel te duwen enzovoort. Bovendien willen we ook een figuratieprijs in het leven roepen.”

De bloemencorso is op zondag 1 september aan de 69ste editie toe. Het corsocomité denkt nu al na over het jaar daarop. “De 70ste uitgave moet een nog groter schot in de roos worden”, klinkt het.