5.000 euro subsidie voor Wintering 22 juni 2018

02u44 0

Het evenement Wintering van Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde kan dit jaar rekenen op Vlaamse subsidies. Dat heeft minister Sven Gatz beslist. Wintering kan rekenen op een toelage van 5.000 euro. Sinds de afslanking van de provincies vanaf 1 januari 2018 is Vlaanderen bevoegd voor het ondersteunen van regionale culturele projecten. Daar hoort ook de Wintering bij. "Cultuurcentrum Belgica heeft een degelijk subsidiedossier opgesteld om subsidie aan te vragen en terecht fiat voor de toelage gekregen", zegt schepen van cultuur Lien Verwaeren (CD&V). Wintering zal dit jaar in Baasrode plaatsvinden. Het is een festival met vuurspektakel, lichtprojecties, sprookjesvoorstellingen en allerlei sfeervolle animatie langs een parcours. Cultuurcentrum Belgica werkt daarvoor samen met verschillende stadsdiensten. Het tweejaarlijkse evenement vond al twee keer plaats in het centrum van Dendermonde en kon telkens op tal van lovende en enthousiaste reacties rekenen. Het licht- en vuurfestival zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 15 december. (DND)