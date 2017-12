48.800 euro voor ... zes zitbanken UNIEK MEUBILAIR: GSM OF LAPTOP OPLADEN VIA ZONNE-ENERGIE NELE DOOMS

02u28 0 Geert De Rycke Het Heldenplein in Dendermonde. Daar komt een zitbank waar je je gsm kan opladen. Dendermonde 48.800 euro, zoveel telt het stadsbestuur neer voor zes nieuwe zitbanken. Een fiks bedrag, al zijn de banken bijzonder. Ze bevatten zonnepanelen, waardoor je er je gsm of laptop kan opladen. Hiermee wil de stad het winkelcentrum aantrekkelijker maken.

Het voorbije jaar koos het Dendermondse stadsbestuur er meermaals voor om verschillende initiatieven te nemen om het winkelcentrum van de stad aantrekkelijker te maken. Zo werden eerder al voetpaden heraangelegd, nieuw straatmeubilair geplaatst en extra groen aangeplant op de Oude Vest. Bovendien zijn er ook plannen om het hele stadscentrum te voorzien van gratis wifi.





De Dienst Middenstand lanceerde bovendien het idee om zitbanken met oplaadmogelijkheden voor je gsm te plaatsen. Onder andere Hasselt en Leuven beschikken al over zo'n 'Solar Bench'.





Dergelijke banken zijn uitgerust met zonnepanelen die groene stroom produceren. In stopcontacten aan de zijkant van de bank kan iedereen er gsm of laptop opladen.





Dendermonde wil zes van die zitbanken aankopen. Die krijgen onder andere een plaats aan het Heldenplein en langs de Brusselsestraat. Daar wordt ook de grote waterfontein gerestaureerd om de site aantrekkelijker te maken. Ook het nieuwe pleintje van Franz Courtens, ter hoogte van het Administratief Centrum, krijgt twee dergelijke zitbanken.





Borgerhoff In Hasselt hebben ze al zitbanken waar je je gsm kan opladen.

Wifi

"Dit is een voortzetting van de gratis wifi die we in het centrum zullen aanbieden", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Bezoekers kunnen dan makkelijk hun gsm opladen. Jongeren kunnen er vertoeven zonder risico dat de batterij van de gsm leegloopt", aldus schepen Dierick.





De gemeenteraad keurde alvast het bestek voor dit project goed. Daarmee kan de stad nu de markt bevragen om een geschikte leverancier voor de zitbanken te vinden. Hoe de banken in Dendermonde er precies zullen uitzien, blijft dus nog even afwachten. Zeker is wel dat ook die zonnepanelen moeten hebben. "In het bestek staat dat de banken zonder stroomvoorziening moeten kunnen functioneren", zegt Dierick.





Vandalisme

Door de hoge kostprijs van het project krijgt het niet de goedkeuring van iedereen. Oppositiepartijen Vlaams Belang, Open Vld en N-VA vinden het bedrag te hoog. "Liefst 48.800 euro voor amper zes banken, dat is zottigheid", zegt N-VA-raadslid Tomas Roggeman (N-VA). "De stad investeert amper, maar gaat dan wel bijna 50.000 euro in zes bankjes pompen. Voor dat geld geef je elke scholier in Dendermonde een powerbank cadeau en dan raakt hun gsm ook niet plat. Of je plaats gewoon veel meer gewone banken, zodat ook de deelgemeenten mooie exemplaren kunnen krijgen." Raadslid Stefaan Van Gucht (VB) vreest vandalisme. "Er hoeft maar een onverlaat een kauwgom in die USB-poort te duwen en de bank is om zeep", zegt Van Gucht.





Volgens schepen van Middenstand en Financiën Dirk Abbeloos (CD&V) gaat het om een weloverwogen investering en bewuste keuze. "Gelijkaardige banken hebben in andere steden succes", zegt Abbeloos. "Bovendien vinden we dit een heel goede actie om volk naar ons centrum te lokken en te houden."