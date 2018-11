45-jarige man aangereden door eigen voertuig in Bogaerdstraat Koen Baten

21 november 2018

In de Bogaerdstraat in Dendermonde is een 45-jarige man aangereden door zijn eigen voertuig. Het voertuig stond op de parkeerstrook ter hoogte van het Grieks restaurant. Toen de man opnieuw wilde instappen, bolde zijn wagen plots vooruit. Hij raakte geklemd tussen zijn eigen voertuig, een Hyundai, en een andere geparkeerde wagen. Zijn bevrijding nam een hele tijd in beslag. De man raakte bij het ongeval zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Het parket heeft een deskundige aangesteld om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. “Vermoedelijk gaat het om een manipulatie van binnenuit in de wagen waardoor hij plots vooruitreed", aldus perswoordvoerder Frank Van De Sijpe. “Wat we wel zeker weten, is dat er geen kwaad opzet in het spel is en dat het hier gaat om een spijtig ongeval.” Het parket heeft ook de wagen in beslag genomen om onderzoek op uit te voeren. Door het ongeval was de Bogaerdstraat in Dendermonde een tijdlang afgesloten.