400 bezoeker voor 2e spaghettifestijn Jong Sint-Gillis Geert De Rycke

22 maart 2019

Zo’n 400 voetballertjes, hun ouders en sympathisanten namen deel aan het tweede spaghettifestijn van voetbalclub Jong Sint-Gillis. Voetbalclub Jong Sint-Gillis organiseerde al voor de tweede keer een spaghettifestijn. Het waren de trainers van de club die er alles in goede banen leidden. Ze bereidden het spaghettifestijn niet enkel tot in de puntjes voor, ze maakten ook zelf de spaghetti en de croque monsieurs klaar. Om de mensen te bedienen zetten ze hun vrolijkste gezicht op en ze zorgden er zelf voor dat de bezoekers niets te kort kwamen. De trainers mochten zo’n 400 bezoekers ontvangen: spelers brachten hun ouders mee en sympathisanten wilden wel eens proeven van die spaghetti. Het feest ging door in de cafetaria van de sporthal van Sint-Gillis. Alle activiteiten die dit jaar nog op het programma staan, zijn te vinden op www.jongsintgillis.be.