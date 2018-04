40 procent gedetineerden werkt 16 april 2018

Veertig procent van de gedetineerden die in de gevangenis van Dendermonde zitten opgesloten werkt binnen de gevangenismuren.





Dat blijkt uit cijfers die volksvertegenwoordiger Goedele Uyttersport (N-VA) uit Lebbeke opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens. Van de 245 gedetineerden zijn er 105 tewerkgesteld binnen de Dendermondse gevangenis. "Een goede zaak", vindt Uyttersprot. "Zowel naar responsabilisering als normalisering van de gevangenen toe. Het is noodzakelijk dat gedetineerden hun detentietijd op een zinvolle manier invullen." Gemiddeld 65 gevangenen werken in de keuken, de wasserij, de schoonmaak of het onderhoud. Zo'n 40 anderen werken vanuit de gevangenis voor een extern bedrijf. Het gaat daarbij om drukwerk of het versnijden van poetsdoeken. Het aantal uren en de vergoeding zijn beperkt, maar het helpt om bijvoorbeeld slachtoffers te vergoeden. Elf procent van de gedetineerden beschikt over een "uitgaansrecht", de mogelijkheid om de gevangenis tijdelijk te verlaten. Tijdens een penitentiair verlof kan een gedetineerde werken buiten de gevangenismuren. (DND)