4 maanden zoet met ViewMasters 75 JAAR NA DOOD FRANZ COURTENS TAL VAN KUNSTACTIVITEITEN IN DE STAD NELE DOOMS

24 maart 2018

02u54 0 Dendermonde Vier maanden boordevol tentoonstellingen, street art, wandel- en fietstochten, kunst en workshops. Ziedaar het project 'ViewMasters'. Aanzet is de 75ste verjaardag van het overlijden van de Dendermondse kunstschilder Franz Courtens.

"Twee kleinzonen van Franz Courtens namen met onze stad contact op. Ze wilden een retrospectieve organiseren in de stad van hun grootvader, naar aanleiding van de 75ste verjaardag van zijn overlijden", vertelt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Dit was voor ons de aanleiding om met verschillende diensten de koppen bij elkaar te steken en zo een evenement op poten te zetten dat veel groter is dan enkel een expo. Het is een vier maanden durend evenement met een waaier aan activiteiten."





Familieman

'ViewMasters - Landschappen in perspectief' zal Dendermonde onderdompelen in een kunstbad van internationaal formaat. Het hele project draait rond landschap in de kunst en kunst in het landschap. "Franz Courtens was dan ook vooral een landschapsschilder", zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V). "Maar hij was ook een familieman. Dat leverde een heleboel portretten van zijn familie op. Die vertoeven in privébezit bij nabestaanden. Voor de expo rond Franz Courtens zullen ze uitzonderlijk in onze Zaal Sestich te bezichtigen zijn."





Een andere tentoonstelling, in Huis van Winckel, zal dan weer landschappen in de hedendaagse kunst tonen. Daar nemen een tiental kunstenaars aan deel. "Andere artiesten trekken de natuurgebieden van Dendermonde, zoals Vlassenbroek en de Sint-Onolfspolder, in om daar met aanwezige natuurlijke elementen kunstwerken te maken", zegt Carolien Van Hecke van de Stedelijke Musea. "Daarvoor komen zelfs tien buitenlandse kunstenaars naar Dendermonde."





The Chrystal Ship

Met 'Kaleidoscope' zullen verschillende gevels in de stad door binnen- en buitenlandse kunstenaars onder handen genomen worden. De stad neemt daarvoor Bjorn Van Poucke, geestelijke vader van het gelijkaardig project 'The Crystal Ship' in Oostende onder de arm. Zes artiesten zorgen voor een 25-tal kunstingrepen - waarvan vijf erg grote - op zijgevels van gebouwen en een twintigtal kleinere aan woningen. Eén van de deelnemende kunstenaars is Jaune, bekend om zijn humoristische vuilnismannetjes op gevels. Via de Jeugddienst gaan ook jonge 'kunstkrakers' aan de slag om bijkomend gevels op te smukken met hun werk.





Voorts biedt ViewMasters nog tal van andere tentoonstellingen, lezingen, workshops, wandelingen en fietstochten. Het project loopt van mei tot september. De Dienst Toerisme biedt die maanden onder andere rondleidingen met gidsen, een digitale wandeling en een wandelzoektocht aan. Info: www.dendermonde.be/viewmasters.