3MD start jeugdteam triatlon Nele Dooms

27 juli 2018

14u02 0 Dendermonde De Dendermondse triatlonclub 3MD start met een eigen jeugdwerking. Vanaf 1 augustus kunnen kinderen en jongeren zich hiervoor officieel inschrijven.

De naam "3MD jeugdteam triatlon" in een mondvol, maar triatlon is dan ook een serieuze sport. Met kilometers lang hardlopen, fietsen en zwemmen is het een echte duursport, waarbij vooral een goed uithoudingsvermogen een must is. De Dendermondse club 3MD wil daar nu ook kinderen in begeleiden. "Omdat 3MD, met ondertussen tien jaar ervaring, sowieso een familiale club is, past ook een eigen jeugdwerking in dat plaatje", zegt Raf Delagaye.

De club geeft atleten de kans kennis te maken met triatlon en zich voor te bereiden op een eerste wedstrijd. Op eigen aangepast niveau kunnen ze ook aan competitie doen. "We hebben een professionele omkadering, maar leggen vooral de nadruk op spel- en sportplezier", zegt Bart Vermeulen. "Die visie trekken we nu ook door naar onze jeugdwerking."

Trainers voor de jeugd zijn Ruud De Rybel, Laurens De Smet, Rony Cuepers, Peter Vermeulen, Sarah Roelants, Davy Mouton, Dieter Janssens. Een eerste training vindt plaats op 19 september. Er zijn sessies op zaterdag en woensdag. Het lidgeld bedraagt 240 euro. Info: Raf@3md of Bart@3md of op de website www.3md.be.

