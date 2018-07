372 bestuurders rijden te hard Koen Baten

27 juli 2018

13u06

De politie van Dendermonde heeft tijdens bemande snelheidscontroles in de week van 16 tot 22 juli 9429 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Dit gebeurde op verschillende locaties. In totaal waren er 372 bestuurders die het gaspedaal te hard induwden. Zij zullen zich binnenkort aan een boete mogen verwachten in de brievenbus.