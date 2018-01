36 partners ondertekenen charter voor ontwikkelen Rivierpark 30 januari 2018

02u46 0 Dendermonde De oprichting van het 'Rivierpark Scheldevallei' is een feit. Liefst 36 Vlaamse, provinciale, regionale, gemeentelijke én private partners hebben daarvoor gisteren een samenwerkingscharter ondertekend. Dat gebeurde in bijzijn van ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts en gouverneur Briers.

De Scheldevallei moet in de toekomst niet alleen, in het kader van het SIGMA-project, zorgen voor de nodige waterbuffering tegen overstromingen. De initiatiefnemers van het rivierpark willen ook de troeven van deze regio op vlak van toerisme, natuur en landbouw verder uitbouwen. "Onze Scheldevallei is dan ook een verborgen parel van mooie open ruimte met landbouw, natuur en erfgoed. Het heeft een ongelooflijk potentieel", zegt gedeputeerde Jef Dauwe, covoorzitter van het al eerder bestaande project 'Schelde Sterk Merk'. "Deze vallei bulkt van de mogelijkheden als attractiepool voor recreanten en toeristen."





Om die zo goed mogelijk uit te bouwen, gaan nu liefst 36 partners samenwerken. "Een ambitie als deze vereist een duurzame, gedeelde visie en intensief overleg", zegt minister Schauvliege. "Troeven van verschillende gebieden worden op elkaar afgestemd en dat zal de aantrekkingskracht van de hele Scheldevallei versterken."





300.000 euro

Minister Schauvliege trekt voor dit project alvast een subsidie van 300.000 euro uit. Het Rivierpark Scheldevallei bestaat uit Dendermonde, de Durmevallei, het Donkmeer, de Polders van Kruibeke, de Kalkense Meersen, Klein-Brabant en de Rupelstreek. Die gebieden blijven zich verder ontwikkelen.





"Vlaanderen investeert met het Sigmaplan in meer waterveiligheid, maar we hebben daarbij ook oog voor toeristische opportuniteiten", zegt minister Weyts. De loods van de Scheepswerven van Baasrode was gisteren tot de nok vol gevuld met alle genodigden die de ondertekening van het charter bijwoonden. Het Rivierpark wordt in 2020 aan het grote publiek voorgesteld. Tegen 2030 moet het park zijn troeven volledig ontplooid hebben. (DND)